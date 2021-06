Maurizio Sarri unterschreibt als Lazio-Coach

Maurizio Sarri kehrt in die Serie A zurück und unterzeichnet voraussichtlich noch am Dienstag bei Lazio.

Der frühere Juve-, Chelsea- und Napoli-Coach kehrt somit nach einjähriger Pause auf die Trainerbank zurück. Sarri wurde sich mit den Verantwortlichen der Biancocelesti auf einen Zweijahresvertrag einig. Er darf sich den Trainerstaff zusammenstellen und erhält auch grosse Kompetenzen in den Transferplanungen. Angeblich figuriert Chelsea-Profi Ruben Loftus-Cheek auf der Liste. Der Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison an Fulham ausgeliehen.

psc 8 Juni, 2021 10:44