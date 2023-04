Nach Crash mit Tram: Lazio gibt Update zu Immobile

Ciro Immobile und seine Kinder hatten Glück im Unglück: Obwohl sie mit einem Geländewagen der Marke «Land Rover» in einen schwerwiegenden Tram-Crash verwickelt waren, kam niemand lebensbedrohlich zu Schaden. Die Front des SUV ist jedenfalls komplett demoliert.

Wie Lazio Rom kommuniziert, habe Immobile eine Verstauchung des Rückenmarks und einen komplizierten Rippenbruch erlitten. Dem italienischen Nationalspieler gehe es demnach den Umständen entsprechend gut, er soll zur weiteren Untersuchung im Spital bleiben. Zuvor hatte er selbst noch erklärt, die Tram habe eine rote Ampel übersehen.

Italy forward Ciro Immobile is live by a miracle after a shocking crash with a tram that, according to the player, didn’t respect traffic light.

Immobile and his kids are in good conditions and have all been transported to hospital pic.twitter.com/RxIUhExRgO

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 16, 2023