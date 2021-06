Positives Lazio-Meeting: Sarris Unterschrift rückt näher

Nachdem Identifikationsfigur Simone Inzaghi Lazio Rom in Richtung Inter Mailand verlassen wird, läuft die Nachfolgersuche auf Hochtouren. Maurizio Sarri scheint der aussichtsreichste Kandidat zu sein.

Maurizio Sarri könnte bei Lazio Rom das Erbe von Simone Inzaghi antreten. Wie der “Corriere dello Sport” berichtet, dinierte der momentan vereinslose Sarri am Donnerstag mit Vereinspräsident Claudio Lotito und Sportdirektor Igli Tare in einem Restaurant in der Nähe von Formello. Das Treffen sei positiv verlaufen, heisst es.

Gemäss “Sky Sport Italia” nehmen die Verhandlungen, die unter anderem von Fali Ramadani vorangetrieben werden, einen sehr guten Verlauf und könnten vor dem Abschluss stehen. Sarri wolle noch Gewissheit, dass ihm eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung gestellt wird, was mit Ausgaben auf dem Transfermarkt einhergehen würde.

Der Branchenkenner Alfredo Pedullà berichtet von einem Angebot, das Sarri ein jährliches Salär in Höhe von drei Millionen Euro plus Boni garantiert.

aoe 5 Juni, 2021 11:05