Offiziell: Grünes Licht für Serie A-Spiele ab 2. Juni

Italien lockert die Corona-Massnahmen auch in Bezug auf den Fussball. Ab dem 4. Mai sind wieder erste Trainings möglich. Die Serie A könnte ab dem 2. Juni fortgesetzt werden.

Premierminister Giuseppe Conte hat sich am Sonntagabend an die Nation gewandt und “Phase 2” der Lockerungen während der Corona-Pandemie eingeläutet. Hinsichtlich des Fussballs bedeutet dies, dass die Profis der Serie A-Klubs ab dem 4. Mai wieder individuelle Trainings durchführen dürfen. Ab dem 18. Mai sind auch wieder Mannschaftstrainings mit Körperkontakt erlaubt. Dies ebnet den Weg für die Wiederaufnahme des Ligabetriebs am 2. Juni.

Somit könnte die Saison doch noch zu Ende geführt werden und ungefähr Mitte Juli enden – immer vorausgesetzt es kommt zu keinem neuerlichen Rückschlag.

psc 26 April, 2020 21:50