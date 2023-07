Napoli-Boss stellt klar: "Nur PSG kann sich Osimhen leisten"

Napolis Klubboss Aurelio De Laurentiis geht davon aus, dass Torjäger Victor Osimhen auch nächste Saison für den amtierenden italienischen Meister aufläuft. Ohnehin könne sich nur ein einziger Verein die Dienste des 24-jährigen Nigerianers leisten.

Nicht weniger als 200 Mio. Euro fordert De Laurentiis für die Dienste seines wohl wertvollsten Angestellten. "Der einzige Klub, der sich Osimhen leisten kann, ist PSG", sagt der Napoli-Boss gegenüber "Sport Mediaset": "Wenn Nasser Al-Khëlaifi mir ein Angebot in Höhe von 200 Mio. Euro schickt werden wir sehen, was passiert. Ich persönlich denke, dass Victor hier bleibt"."

Osimhens Vertrag in Neapel läuft bis 2025. In der Vergangenheit nahmen auch der FC Bayern und Manchester United den Torjäger ins Visier. Aus finanziellen Gründen sind diese Klubs aber quasi aus dem Rennen ausgeschieden. In Paris bleibt Osimhen ein Thema als möglicher Mbappé-Nachfolger.

psc 11 Juli, 2023 15:21