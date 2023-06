Napoli erhöht Preisschild für Victor Osimhen noch einmal

Napoli scheint einen Abgang seines Torjägers Victor Osimhen in diesem Sommer um fast jeden Preis verhindern zu wollen. Das Preisschild nimmt inzwischen absurde Züge an.

In der Vergangenheit geisterten zunächst Summen von 100 Millionen, später 120 und sogar 150 Millionen herum. Gemäss "Le Parisien" fordert Napoli-Boss für seinen Topstürmer inzwischen sogar 180 Mio. Euro. Topklubs wie der FC Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea und Manchester United sollen sich in der Vergangenheit mit der Personalie beschäftigt haben. Inzwischen scheinen aber die meisten Klubs ausgestiegen zu sein. Dass De Laurentiis in Verhandlungen ziemlich stur bleibt und von einmal gestellten Forderungen nicht mehr abrückt, hat er in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen.

Bereits im Frühling betonte er denn auch, dass man auch in der kommenden Saison mit Osimhen plane und er ziemlich zuversichtlich sei, dass der 24-Jährige an Bord bleibe.

psc 22 Juni, 2023 17:24