Osimhen sichert sich bei Neapel-Verlängerung offenbar Klausel

Victor Osimhen soll bei der SSC Neapel vor einer Verlängerung stehen. Allerdings sichert sich der Stürmer offenbar eine Ausstiegsklausel.

In den letzten Wochen wurde Victor Osimhen bei so ziemlich jedem Top-Klub in Europa gehandelt. Obwohl der Nigerianer beim FC Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester United, FC Chelsea, Real Madrid und in Saudi-Arabien gehandelt wurde, ist er noch immer bei der SSC Neapel.

Und dort könnte der 24-Jährige nun seinen 2025 auslaufenden Vertrag verlängern. Laut "Sky Italia" könnte die neue Vertragslaufzeit bis 2026 sein, der Torjäger erhält dafür wohl eine Ausstiegsklausel. Ab dem Sommer 2024 könne er für festgeschriebene 150 Millionen Euro aus Italien weg wechseln. Für Vereine aus der Serie A gelte die Klausel erst ein Jahr später.

adk 14 August, 2023 12:33