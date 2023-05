Party am Limit: Napoli dreht nach Meistertitel durch

Napoli hat sich am Donnerstagabend den ersten Meistertitel seit 33 Jahren gesichert. Was folgte, war eine monumentale Partynacht.

Mit dem Abpfiff in Udine, wo sich Napoli ein 1:1 sicherte, starteten die Feierlichkeiten in Neapel: An jeder Strassenecke wurden Feuerwerke gezündet. Das ganze Stadtgebiet wurde zum riesigen Partyareal.

10’000 Fans haben die Partie live in Udine gesehen. Die Partie wurde ausserdem im heimischen Stadion Diego Armando Maradona übertragen, 50’000 Fans waren zugegen.

Auch die Spieler machen die Nacht zum Tag und geben bereits in der Kabine Vollgas.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ESPN FC (@espnfc)

psc 5 Mai, 2023 10:07