PSG nimmt Gespräche mit Victor Osimhen wieder auf

Paris St. Germain befasst sich weiterhin sehr konkret mit der Personalie Victor Osimhen.

Gemäss "L'Équipe" nehmen die Franzosen die Gespräche mit dem nigerianischen Torjäger, der Napoli in diesem Sommer verlassen möchte, wieder auf. Bereits im Vorjahr gaben die Pariser zwei Angebote in Höhe von mehr als 100 Mio. Euro für Osimhen ab, die von Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis allerdings abgelehnt wurden. Osimhen soll nun aber zum Ligue 1-Klub stossen, wenn es nach den Vereinsverantwortlichen geht. Der französische Topklub ist nicht bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 130 Mio. Euro zu aktivieren. Napoli müsste zu einem etwas niedrigeren Preis zustimmen. Weitere zähe Verhandlungen sind zu erwarten.

Neben Osimhen spielt bei den PSG-Bossen weiterhin auch Khvicha Kvaratskhelia von Napoli eine Rolle.

psc 15 Juli, 2024 13:32