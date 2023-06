PSG bereitet den Vorstoss für Victor Osimhen vor

Paris St. Germain plant die grosse Transferoffensive für Napolis Torjäger Victor Osimhen.

Der 24-jährige Nigerianer steht auf der Wunschliste der Franzosen ganz oben. Laut Transferexperte Alfredo Pedulla wird PSG eine Offerte in Höhe von 120 bis 125 Mio. Euro einreichen. Ob dieses Angebot ausreicht, ist allerdings fraglich. Napoli-Boss Aurelio de Laurentiis soll Berichten zufolge für Osimhen 150 oder sogar 180 Mio. Euro kassieren.

In den kommenden Tagen ist ein Treffern zwischen dem Napoli-Präsidenten und Berater Osimhen-Roberto Calenda angesagt. Dieses könnte wegweisend sein. Falls der Torjäger einen Wechsel durchdrücken will, könnte er letztlich doch erfolgreich sein. Der Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison für Napoli 31 Tore in 39 Pflichtspielen.

psc 23 Juni, 2023 09:12