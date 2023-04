Scudetto-Party verschoben: Neapel kommt über Remis nicht hinaus

In Neapel ist bereits alles angerichtet für die grosse Meisterparty: Doch die SSC spielt gegen Salernitana nur 1:1, weshalb sich die Fans noch gedulden müssen.

Lazio Rom verlor am Samstagmittag mit 1:3 bei Inter Mailand. Dadurch hätte die SSC Neapel daheim gegen Salernitana einen Sieg gebraucht, um die dritte Meisterschaft der Klubgeschichte – den ersten Scudetto seit 1990 – offiziell klarzumachen.

Und dank eines Treffers von Mathías Olivera in der 62. Minute sah es so aus, als sollte es am Sonntag so weit sein. Doch in der 84. Minute traf für die Gäste Boulaye Dia zum Ausgleich. Dementsprechend ist der Neapel-Meistertitel noch nicht fix, wenngleich er ihnen bei 18 Punkten Vorsprung nach dem 32. Spieltag auch nicht mehr zu nehmen sein wird.

adk 30 April, 2023 17:03