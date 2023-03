Serie A-Krösus Napoli baggert auch an Noah Okafor

Der souveräne Tabellenführer der Serie A wirft ebenfalls ein Auge auf den Schweizer Nationalspieler Noah Okafor.

Dieser wurde in Italien bislang vor allem mit Milan in Verbindung gebracht. Tatsächlich scheint aber auch Napoli Interesse am 22-jährigen Stürmer zu zeigen. Dieser wird Red Bull Salzburg im Sommer wohl trotz Vertrag bis 2024 zu verlassen. Okafor will eine Herausforderung in einer Topliga annehmen. Bei Napoli käme er gleich bei einem absoluten Spitzenklub unter.

Die Azzurri sollen mit dem serbischen Innenverteidiger Strahinja Pavlovic noch einen weiteren Spieler von Red Bull Salzburg im Visier haben.

psc 30 März, 2023 11:49