Alle Teams der Super League & Challenge League erhalten Lizenz

Alle 20 gegenwärtige Klubs der Swiss Football League erhalten in erster Instanz die Spiellizenzen für die kommende Saison.

Dies teilt die Liga am Montag mit. Die 20 Vereine erfüllen somit die rechtlichen, infrastrukturellen, sportlichen, administrativen, finanziellen und sicherheitsspezifischen Kriterien für die Teilnahme am Spielbetrieb in der Super League bzw. Challenge League.

Die vier Aufstigsaspiranten der Promotion League, AC Bellinzona, FC Breitenrain, FC Chiasso und Stade Nyonnais haben hingegen die erforderliche Lizenz der Challenge League in erster Instanz nicht erhalten. Die Klubs haben die Möglichkeit, ihre Dossiers nachzubessern. Am 20. Mai wird kommuniziert, ob die Lizenzen doch noch erteilt werden.

