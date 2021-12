Basel erkämpft sich Punkt bei Servette – GC und Luzern mit Remis

Der FC Basel spielt am Sonntag auswärts beim Servette FC 2:2. Im Parallelspiel spielen der Grasshopper Club und der FC Luzern Remis (1:1).

Servette FC 2:2 FC Basel

Niederlage für den FC Basel – und zwar eine knappe. In der 17. Spielminute ging der Servette FC durch Miroslav Stevanovic in Führung. Noch vor der Pause glich Sergio Lopez (37.) für den FCB aus. Nach dem Seitenwechsel fiel die erneute Führung für Servette durch Timothe Cognat (47.) jedoch schnell. Im Anschluss kamen die Bebbi aber nochmal zurück. Der Ausgleich durch Liam Millar fiel in der 84.

Grasshopper Club 1:1 FC Luzern

GC war dem Sieg so nahe – verspielte aber die Punkte. Die Hausherren gingen durch Léo Bonatini in der 4. Spielminute in Führung. Bis zur 79. Spielminute hielt diese an, ehe Nikola Cumic den Ausgleich erzielte. Letzterer sah in der 80. Spielminute blöderweise die Rote Karte, seine Mannschaft schaffte es aber zum Punktgewinn.

adk 12 Dezember, 2021 18:22