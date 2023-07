Ex-YB-Profi Sékou Sanogo könnte in die Schweiz zurückkehren

Mittelfeldspieler Sékou Sanogo könnte seine Karriere in der Schweiz fortsetzen.

Der 34-jährige Ivorer ist derzeit vereinslos, nachdem er seinen Vertrag bei Roter Stern Belgrad vor einigen Wochen aufgelöst hat. Aktuell befindet sich Sanogo auf Klubsuche. Nach Informationen von "Nau.ch" haben sich gleich mehrere Schweizer Klubs nach dem Defensivstrategen erkundigt. Sanogo startete seine Karriere in der Schweiz einst beim FC Thun und spielte auch für Lausanne Sport und später die Berner Young Boys.

In Bern wurde der Mittelfeldprofi in viereinhalb Jahren zweimal Meister und lief auch in der Champions League auf. Später wechselte er nach Saudi-Arabien und dann Serbien. In der vergangenen Rückrunde war er für den Paris FC in Frankreichs Ligue 2 aktiv.

psc 25 Juli, 2023 13:51