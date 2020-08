3 FCB-Profis positiv auf Corona getestet

Gleich drei Spieler des FC Basel werden bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs positiv auf das Coronavirus getestet.

Dies teilen die Basler am Mittwochabend mit. Betroffen sind Arthur Cabral, Eric Ramires und Eray Cömert. Allen dreien gehe es gut. Sie begeben sich nun, ebenso wie Samuele Campo, der mit ihnen in Kontakt stand, für zehn Tage in Quaränte und werden somit das Cupspiel gegen den FC Winterthur am kommenden Dienstag verpassen.

Keiner der betroffenen Spieler habe gegen interne Weisungen (z.B. keine Reisen in Risikogebiete) verstossen.

psc 19 August, 2020 20:17