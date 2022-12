Gleich 3 Premier League-Klubs reissen sich um FCB-Stürmer Dan Ndoye

Wie der «Telegraph» berichtet, schielen gleich drei Vereine aus der Premier League auf den Angreifer des FC Basel, der in dieser Saison für die Bebbi bereits 28 Mal spielte und dabei je vier Tore und vier Assists beisteuerte. In seinem bis 2026 gültigen Vertrag besteht eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Mio. Euro. Diese Summe wird für Ndoye in näherer Zukunft wohl nicht fliessen. Ein Transfer für einen tieferen Betrag ist aber durchaus im Bereich des Möglichen.

Den Sprung in den Schweizer WM-Kader hatte der Romand mit senegalesischen Wurzeln nur knapp verpasst. Im September feierte er aber bereits sein Länderspieldebüt. Und erste Auslandserfahrungen sammelte der einstige Lausanne-Junior beim OGC Nizza in der Ligue 1.

#Basel forward Dan Ndoye has 25m release clause and has attracted interest from three Premier League clubs ahead of the January transfer window. The 22yr old made Swiss squad last int break before World Cup but just missed out on final 26

— Mike McGrath (@mcgrathmike) December 15, 2022