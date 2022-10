Deshalb setzt FCB-Coach Alex Frei nicht mehr auf Adam Szalai

Adam Szalai schafft es beim FC Basel gleich dreimal nicht in den Kader. Trainer Alex Frei erklärt die Massnahme.

Szalai fehlte sowohl in Lugano am vergangenen Wochenende wie auch in den kommenden beiden Spielen bei Slovan Bratislava und bei Servette am nächsten Sonntag. Wie die «Basler Zeitung» berichtet, will der FCB-Trainer anstelle des 34-jährigen Ungarn lieber jüngere Spieler einsetzen, die Zeit benötigen, um ins Team integriert zu werden. Konkret geht es beispielsweise um Anton Kade und Kaly Sène, die wegen Blessuren den Anschluss an die Mannschaft in dieser Saison noch nicht geschafft haben.

Klar ist auch, dass Szalai wohl bereits mittelfristig keine Zukunft mehr in Basel hat. Sein Vertrag läuft ohnehin nur noch bis Saisonende. Ein Abgang bereits in der kommenden Transferperiode im Januar scheint aber wahrscheinlich, falls er bis zur WM tatsächlich kaum noch zum Zug kommt. Und dieses Szenario ist durchaus möglich, da die Bebbi in der Offensive personell sehr breit besetzt sind.

psc 12 Oktober, 2022 15:25