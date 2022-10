Alex Frei bricht Systemexperiment beim FC Basel rasch wieder ab

FCB-Coach Alex Frei wagte bei der Nullnummer bei Servette am Sonntag ein Systemexperiment: Mit Michael Lang, Arnau Comas, Fabian Frei, Andy Pelmard und Riccardo Calafiori beorderte er gleich fünf Verteidiger in die Startelf. Geglückt ist das Experiment nicht wirklich.

Frei begründete sein «neues» System, in dem mit Andi Zeqiri und Jean-Kévin Augustin auch zwei Sturmspitzen zum Zug kamen, im Anschluss an das Spiel wie folgt: «Die Überlegung dahinter war, dass wir grundsätzlich mehr Druck nach vorn machen wollten.» Diesen erhofften Druck konnte der FCB allerdings nicht ausüben. Im Gegenteil: Servette war insbesondere in der ersten Halbzeit viel besser. In der zweiten Halbzeit wechselte Frei auf ein 4-1-4-1 und später auf ein 4-2-3-1. Diese Formationen liess er in dieser Saison schon mehrfach spielen. Zu einem Punktgewinn hat es für die Bebbi letztlich zumindest gereicht.

psc 17 Oktober, 2022 11:37