Ardon Jashari spricht Klartext und will unbedingt zum FC Basel

Luzerns Mittelfeldspieler Ardon Jashari bricht in einem Interview sein Schweigen und stellt klar, dass er unbedingt zum FC Basel wechseln will.

Den "Luzerner Zeitung" teilt der 20-Jährige mit, dass er nur ein Ziel hat: Dieses lautet möglichst schnell zum FC Basel zu wechseln. "Ich habe mit meinem Berater und meiner Familie entschieden, dass jetzt der Moment ist, um den Wechsel zu vollziehen", sagt Jashari. Lange war von der Möglichkeit eines Transfers ins Ausland die Rede. Diese Idee hat der Spielmacher nun aber nach Rücksprache mit seiner Familie und dem engsten Umfeld für den nächsten Schritt verworfen: "Wir sind zum Schluss gekommen, dass ich in der Schweiz bleiben will. Ich bin überzeugt, dass ich beim FCB fussballerisch einen weiteren Schritt machen kann. Und die Türen dann für mich in ganz Europa offen sein werden."

Die Bebbi hätten ihm das beste Gesamtpaket bieten können und ihm gezeigt, dass sie ihn unbedingt wollen: "Sie haben für mich die gleiche Rolle vorgesehen wie beim FCL, nämlich als Leistungsträger und Leader. Halt einfach eine Stufe höher in einem grösseren Klub." Ausserdem habe der FCB bewiesen, dass er "Meister in der Vorbereitung von internationalen Karrieren" sei.

Remo Meyer stellte sich zunächst quer

FCL-Sportchef Remo Meyer hatte einen Verkauf Jasharis an den FC Basel zunächst ausgeschlossen. Demgegenüber steht nun eine klare Forderung des Schweizer Jung-Nationalspielers: "Ich fordere von den Verantwortlichen, dass sie mit dem FCB verhandeln. Bekommt der FCL das Geld, welches ich wert bin, dann soll man mich gehen lassen."

Welche Ablöse der FC Luzern für den Jungstar fordert, ist bislang nicht bekannt. Es ist aber anzunehmen, dass Jashari einen nationalen Transferrekord aufstellt, wenn er ans Rheinknie wechseln sollte. Von rund 5 Mio. Franken ist die Rede.

Jashari betont zum Abschluss, dass er Luzern und die grossartigen Fans liebe und sagt sogar, dass er später zurückkehren und wieder für den FCL spielen möchte.

psc 19 Juli, 2023 18:57