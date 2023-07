Ardon Jashari nähert sich nun doch dem FC Basel an

Vor einigen Tagen schloss Luzerns Sportchef Remo Meyer einen Wechsel von Mittelfeldspieler Ardon Jashari zum FC Basel noch kategorisch aus. Inzwischen scheint es zu einem Umdenken gekommen zu sein.

FCB-Boss David Degen verkündete am vergangenen Wochenende, dass man sich mit dem 20-jährigen Mittelfeldspieler über einen Wechsel bereits so gut wie einig sei. Tatsächlich scheint Jashari in Luzern nun intern einen Wechsel zum FCB zu forcieren. Laut "Blick" ist ein Transfer jedenfalls nicht mehr unrealistisch. Meyer versuche schlicht, mit einem Verkauf des Jung-Nationalspielers so viel Geld wie möglich einzunehmen.

Ein neuer Rekord für einen nationalen Transfer soll es aus FCL-Sicht werden. Jashari steht in Luzern noch bis 2026 unter Vertrag.

Am Donnerstag könnten Meyer und FCL-Trainer Mario Frick auf einer Pressekonferenz weitere Einblicke zum möglichen Wechsel gewähren.

psc 19 Juli, 2023 18:00