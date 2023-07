Ardon Jashari via Betis doch noch zum FC Basel?

Der FC Basel kann die neue Saison vielleicht doch noch mit Wunschspieler Ardon Jashari planen.

Wie "Nau.ch" berichtet, zeigt der spanische Erstligist Betis Interesse am Mittelfeldspieler. Allerdings wird Jashari eher als Projekt für die Zukunft angesehen. Die Andalusier könnten den 20-jährigen Spielmacher für die aktuelle Saison sofort verleihen. Und hier kommt der FC Basel als potentieller Abnehmer ins Spiel. Die Bebbi haben ihr Interesse am Schweizer Nationalspieler öffentlich platziert, bissen bei den Luzerner Verantwortlichen bei ihren Abwerbeversuchen allerdings auf Granit, da diese einen Verkauf des Eigengewächses innerhalb der Schweiz ausschliessen.

Noch ist das Szenario mit dem Umweg über Betis nicht konkret. In Luzern trainiert Jashari mittlerweile wieder mit, stand in den ersten beiden Pflichtspielen in dieser Saison allerdings nicht im Kader.

psc 28 Juli, 2023 17:04