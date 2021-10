Arthur Cabral gegen Sion im FCB-Kader

Trotz seiner anstrengenden Tour mit der brasilianischen Nationalmannschaft wird Arthur Cabral im Kader des FC Basel geführt werden. Im welchem Umfang der Topstürmer zum Einsatz kommen wird, ist dagegen offen.

Mit dem Auswärtsspiel gegen den FC Sion am Sonntag (16.30 Uhr) steht dem FC Basel ein emotionsgeladenes Duell bevor. Arthur Cabral wird zumindest im Spieltagskader geführt werden.

Der Torgarant und Superstar des Schweizer Fussballs kehrt zwar erst am Samstag von der Länderspielreise mit der brasilianischen Auswahl zurück. FCB-Trainer Patrick Rahmen will aber nicht auf Cabral verzichten. “Ich habe ihm aber gesagt, dass wir trotzdem auf ihn zählen. Ob er dann tatsächlich zum Einsatz kommt, müssen wir noch entscheiden.”

Cabrals hervorragende Auftritte in den letzten Wochen und Monaten hatten ihm die erste Nomination für die Selecao eingebracht. Im ersten WM-Qualifikationsspiel in Venezuela hatte es der 23-Jährige zumindest in den Kader geschafft, in Kolumbien und gegen Uruguay hatte es für Cabral dagegen nicht gereicht.

aoe 16 Oktober, 2021 12:04