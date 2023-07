Auch Ex-FCB-Torjäger Cabral wird von den Saudis umgarnt

Die saudische Pro League ist weiterhin auf Einkaufstour. Auch der frühere FCB-Stürmer Arthur Cabral ist ein Thema.

Der 25-jährige Brasilianer, der seit Anfang 2022 für die AC Fiorentina in der Serie A aufläuft, ist laut "Goal.com" ein Thema bei Al-Hilal. Insgesamt hat Cabral für die Fiorentina in 64 Spielen 19 Treffer erzielt. Beim FCB war seine Quote noch besser: Alleine in der Super League hat er während seinen zweieinhalb Jahren am Rheinknie in 77 Spielen 46 Tore markiert. Hinzu kommen weitere Treffer im Europacup.

Cabral ist aktuell noch bis 2026 an seinen toskanischen Verein gebunden. Als Ablöse sollen rund 20 Mio. Euro gefordert werden. Das wären noch einmal rund 5 Mio. mehr als die Viola vor anderthalb Jahren an den FCB überwiesen.

