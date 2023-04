Aufatmen beim FCB: Marwin Hitz nur leicht verletzt

Der FC Basel atmet auf: Stammkeeper Marwin Hitz hat sich beim 2:1-Sieg in Sion nur leicht verletzt.

Der 35-jährige Goalie wurde im Wallis zur Pause ausgewechselt, nachdem er sich bei einer Parade in der ersten Halbzeit verletzt hatte. Ein MRI hat nun leichte muskuläre Problem, aber keine grössere Verletzung an den Tag gebracht. Hitz ist für die nächste Partie beim FC Winterthur am Sonntag fraglich. Ein langfristiger Ausfall scheint aber nicht zu drohen.

psc 28 April, 2023 15:10