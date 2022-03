Aussprache zwischen Xhaka und Degen

Granit Xhaka und David Degen haben sich wieder lieb. Wie der Blick berichtet, gab es zwischen den Beiden eine offene Aussprache. Vorausgegangen war die scharfe Kritik von Xhaka an Ex-Klub Basel.

Nach der 2:4-Pleite des FCB beim FC Zürich, kommentierte Granit Xhaka auf Instagram einen Beitrag seines Ex-Vereins und liess dabei Frust freien Lauf: „So isch es, liebi Fans – wenn me sini Spieler ine tuet und s Gfühl het me ka gwünne eso, loh Spieler spiele wo es wüsse um was es got! Und denn wänd ihr das mir Ex-Spieler zrugg kömmet? Mit dere Politik? Niemals! Sicher nid eso! Die einzige wo mir leid tüen sind Fans!“

Diese deutliche Kritik an der Vereinsführung dürfte auch bei den Verantwortlichen angekommen sein und sicher nicht auf viel Verständnis gestoßen sein. Wie der Blick nun vermeldet, soll es in den vergangenen Tagen eine Aussprache zwischen David Degen und Xhaka stattgefunden haben. Demnach sollen beide Seiten ihren Frust begraben haben und auch eine Rückkehr des Arsenal-Spielers in naher Zukunft scheint nun wieder möglich.

soe 9 März, 2022 12:23