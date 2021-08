Basel fertigt Sion ab – Lugano feiert Sieg über Servette

Deutlicher Sieg für den FC Basel, der gegen den FC Sion sagenhaft mit 6:1 gewinnt. Der FC Lugano bejubelt im Parallelduell ein 2:0 gegen Servette FC.

FC Basel 6:1 FC Sion

Deutlicher geht’s kaum! Der FC Basel ging bereits in der 4. Spielminute durch Pajtim Kasami in Führung, Sergio Lopez Galache (15.), Eray Cömert (21.) und Sebastiano Esposito (42.) sowie Arthur Cabral (44.) legten noch vor dem Pausenpfiff nach. Mit der sensationellen Führung im Rücken gelang dem FCB in Durchgang zwei noch ein Treffer durch Edon Zhegrova (55.), ehe das Ergebnis aus Sicht der Bebbi durch das Gegentor von Filip Stojilkovic (88.) einen kleinen Schönheitsfehler erlitt. Der FCB grüsst damit nach der zweiten Runde von der Tabellenspitze der Super League.

Servette FC 0:2 FC Lugano

Nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen den FC Zürich kann der FC Lugano im zweiten Spiel gegen Servette FC einen souveränen Sieg feiern. Für die Tessiner trafen Mattia Bottani (47.) und Asumah Abubakar (49.) direkt nach der Halbzeit.

