Der Berater von Adam Szalai ist sauer auf den FC Basel

Adam Szalai muss beim FC Basel zurzeit ziemlich unten durch. Der ungarische Stürmer darf nicht mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Darüber ist sein Berater bzw. Rechtsanwalt mächtig sauer.

Der 34-jährige Angreifer ist für Trainer Alex Frei derzeit keine Option. Schon seit Anfang September stand Szalai für den FCB nicht mehr auf dem Platz. Zuletzt fehlte er im Kader für die Partien komplett. Und noch schlimmer: Aktuell ist Szalai sogar vom Mannschaftstraining ausgeschlossen. Berater Oliver Fischer übt bei «Blick» heftige Kritik am Vorgehen der Bebbi: «Wir erwarten vom FC Basel die sofortige Aufhebung dieser sowohl unverständlichen als auch unzulässigen Vorgehensweise.» Und weiter: «Die Freistellung vom Mannschaftstraining kam überraschend. Insbesondere nach Adams zuletzt gezeigten, überragenden Auftritten in der ungarischen Nationalmannschaft.»

Szalai ist vertraglich noch bis Saisonende an den FCB gebunden. Spätestens im Januar könnten sich die Wege angesichts der aktuellen Situation aber trennen. Im Hintergrund könnte auch über eine sofortige Auflösung des Vertrags gefeilscht werden. An das Karriereende, wie zwischenzeitlich medial kolportiert, denkt Szalai übrigens noch nicht. Berater Fischer dazu: «Adam will sofort zurück ins Mannschaftstraining und ist selbstverständlich weiterhin bereit, seiner Mannschaft zu helfen. An ein medial ins Spiel gebrachtes Karriereende wird nicht gedacht. Im Gegenteil. Es spricht derzeit alles für eine Fortsetzung der Karriere als Spieler.»

psc 19 Oktober, 2022 17:43