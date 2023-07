Berater von Zeki Amdouni posiert mit dem Lazio-Präsidenten

FCB-Stürmer Zeki Amdouni weckt bekanntlich grosse Begehrlichkeiten im Ausland. Unter anderem bei Lazio. Dort schaute nun sein Berater vorbei.

Auf Instagram hat Milos Malenovic ein Foto gepostet, das ihn gemeinsam mit Lazio-Präsident Claudio Lotito zeigt. Der Link zu Zeki Amdouni ist rasch da: Italienischen Medienberichten zufolge sind die Römer sehr an einer Verpflichtung des 22-jährigen Nati-Stürmers interessiert.

Ob nun tatsächlich konkrete Verhandlungen über einen entsprechenden Wechsel geplant sind oder bereits stattfinden, ist unklar. Auch möglich, dass Malenovic so in spielerischer Art Gerüchte anheizt. Amdouni steht in Basel bis 2027 unter Vertrag.

psc 7 Juli, 2023 10:09