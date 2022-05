Bestätigt: Davide Calla folgt Alex Frei zum FCB

Der FC Basel bestätigt die Rückkehr von Davide Calla.

Der 37-jährige Ex-Profi folgt Alex Frei zum FCB und bleibt Assistenztrainer des künftigen Basler Cheftrainers. Das Duo arbeitete in der vergangenen Rückrunde beim FC Winterthur bereits zusammen und bewerkstelligte mit den Zürchern den Aufstieg in die Super League. Frei und Calla bleiben nun in Basel vereint.

Calla unterschreibt am Rheinknie bis 2024. Zwischen 2014 und 2018 absolvierte der Winterthurer während viereinhalb Saisons beim FCB 128 Pflichtspiele.

https://twitter.com/FCBasel1893/status/1531185004230885376

psc 30 Mai, 2022 10:14