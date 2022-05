Bittere Nachricht: FC Basel verkündet Saisonaus für Liam Millar

Der FC Basel hat am Montag das vorzeitige Saisonaus für Liam Millar bestätigt.

Liam Millar erlitt am Sonntag beim Meisterschaftsspiel gegen den FC Zürich (0:2) einen Bruch der Elle und Speiche und wird am Montag noch am Arm operiert werden. Dies teilte der FC Basel am Montag mit und wünschte dem Angreifer auf diesem Wege eine gute und schnelle Genesung.

adk 2 Mai, 2022 11:52