Bleibt Heiko Vogel jetzt doch Trainer des FC Basel?

Nach dem Coup in der Conference League werden die Forderungen immer lauter, Heiko Vogel permanent auf den Trainerstuhl des FC Basel sitzen zu lassen. Der Sportchef äussert sich mal wieder über dieses Szenario.

Der sportliche Erfolg gibt im Fussball meistens dem Trainer Recht. So ist es auch beim FC Basel, der in der Super League noch alle Chancen auf den Einzug in das internationale Geschäft hat und in der Conference League sensationell im Halbfinale steht.

Baumeister des Erfolgs ist Heiko Vogel, der eigentlich zum neuen Sportchef ernannt, dann aber im Februar kurzerhand als Trainer engagiert wurde. Wird es jetzt doch eine langfristige Lösung mit dem Deutschen?

Heiko Vogel: «Für mich war das ein Intermezzo und bleibt eines»

«Für mich war das ein Intermezzo und bleibt eines. Der Schritt zurück zum Sportdirektor war bewusst gewählt», sagte Vogel nach der Rückkehr des Basler Teams vom Rückspiel im Viertelfinale der Conference League in Nizza.

Die Mannschaft mache extrem Freude, aber er könne ja dennoch weiter mit dem Team arbeiten, einfach in einer anderen Situation. Auch deshalb habe er sich «zu keinem Zeitpunkt» überlegt, doch langfristig Trainer bleiben zu wollen.

Für Michael Lang ist indes klar, dass er gerne längerfristig unter Vogel spielen und trainieren möchte: «Er weiss, dass die Mannschaft gerne mit ihm weiter arbeiten würde. Aber er muss es selber mit sich ausmachen.» Vogel macht da aber nicht mit.

aoe 22 April, 2023 10:15