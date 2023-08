Bologna erhöht das Angebot für FCB-Stürmer Dan Ndoye

Der FC Bologna unternimmt einen weiteren Vorstoss für einen Transfer von FCB-Stürmer Dan Ndoye.

Die ursprünglich formulierte Offerte wurde laut dem italienischen Transferexperten Alfredo Pedulla noch einmal erhöht. Bologna möchte den 22-jährigen Angreifer zunächst für 2 Mio. Euro ausleihen. Im Anschluss soll eine verpflichtende Kaufoption in Höhe von 9 Mio. Euro greifen. Die Bebbi scheinen dem Deal noch nicht zuzustimmen. Angeblich fordern sie 1 Million mehr. Dass Ndoye den Weg in die Serie A antreten könnte, bleibt aber weiterhin möglich. Das Transferfenster in Italien ist noch bis zum 1. September offen.

Das Verpassen des Europacups in dieser Saison dürfte einen möglich Wechsel des Nati-Stürmers eher beschleunigen.

psc 7 August, 2023 13:34