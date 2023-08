Bolognas Angebot für Dan Ndoye reicht nicht aus

Dan Ndoye soll sich mit Serie A-Klub Bologna auf einen Wechsel verständigt haben. Zwischen den involvierten Vereinen ist allerdings noch nicht alles klar.

Die Italiener bieten laut "tuttomercatoweb" derzeit 8 Mio. Euro. Der FCB soll für seinen Stürmer allerdings 10 Mio. Euro. Ohnehin würden die Bebbi nach den bereits erfolgten Abgängen, unter anderem in der Offensive, wohl gerne die komplette Saison mit Ndoye bestreiten. Ob der 22-Jährige dies auch so sieht, ist offen. Ein Auslandswechsel ist für den Stürmer, der seit 2021 am Rheinknie stürmt, schon länger ein Thema.

Der aktuelle Vertrag des Schweizer Nationalspielers ist bis 2025 datiert.

psc 3 August, 2023 15:37