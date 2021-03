Burgener? Streller: “Denke, dass er diesen Fan-Aufstand gespürt hat”

Am Samstagabend protestierten Tausende Fans des FC Basel vor dem Joggeli. Marco Streller äussert sich nun zu den Vorkommnissen.

Unmut über die aktuelle Klubleitung und insbesondere Präsident Bernhard Burgener waren der Grund, weshalb sich vor dem Spiel gegen den FC Luzern (4:1-Endstand) Tausende Fans vor dem St. Jakob-Park versammelten. Pyros wurden gezündet und Fangesänge angestimmt.

“Ab und zu haben wir sie gehört, wir sind sehr dankbar, dass sie uns so sehr unterstützen – auch wenn sie ausserhalb des Stadions sind!”, wurde Innenverteidiger Eray Cömert im Anschluss vom “Blick” zitiert. Marco Streller meinte indes, dass Burgener, der während des Spieles in seiner Loge sass, die Geschehnisse vor dem Stadion zur Kenntnis genommen hat: “Also wenn so etwas spurlos an dir vorbeigeht? Ich denke schon, dass er heute diesen Fan-Aufstand gespürt hat.”

adk 14 März, 2021 10:43