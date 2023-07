Burnley holt neben Zeki Amdouni einen weiteren Stürmer

Premier League-Aufsteiger Burnley motzt seine Offensive auf: Neben dem Schweizer Nati-Stürmer Zeki Amdouni soll auch Nathan Redmond kommen.

Der Doppelschlag für den Sturm soll schon in Kürze verkündet werden. Redmond war zuletzt während einer Saison in der Türkei für Besiktas tätig. Nun kehrt der 29-jährige Flügelstürmer wohl auf die Insel zurück. Dort war er in der Vergangenheit unter anderem für Southampton und Norwich City tätig. Redmond kann im Gegensatz zu Amdouni ablösefrei zu Burnley wechseln, da sein Vertrag bei Besiktas ausgelaufen ist.

In der vergangenen Saison erzielte er in 25 Süper Lig-Spielen fünf Tore und steuerte fünf Assists bei.

psc 18 Juli, 2023 09:52