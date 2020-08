Der neue FCB-Coach Sforza sprüht vor Tatendrang

Der FC Basel stellt seinen neuen Trainer Ciriaco Sforza am Donnerstagnachmittag offiziell vor. Der 50-Jährige sprüht vor Tatendrang und betont, dass er mit “Herz und Leidenschaft” komme.

Der Ex-Internationale macht zunächst erst einmal ein Kompliment an die aktuelle Mannschaft und seinen Vorgänger Marcel Koller: Das Team stehe im Cupfinal und habe in der Europa League das Viertelfinale erreicht. Dies seien grossartige Leistungen. Sobald Sforza sein Amt am 1. September offiziell antritt, will er vor allem Positivität ausstrahlen: “Wir brauchen keine negative Stimmung, sondern positive Energie. Das ist meine Philosophie.”

Man müsse “miteinander, mit Emotionen, mit Herz, Rot-Blau ein Ziel haben.” Auftreten will Sforza mit seiner Mannschaft auf dem Platz mit Power, frech und dominant.

Die Mannschaft hat er bereits analysiert. Sein Fazit ist positiv: “Im Team haben wir sehr viele junge Talente wie auch erfahrene Spieler. Ich freue mich, diese Mannschaft in die Hand nehmen zu dürfen.”

Wichtig sei es, die “tollen Fans” und die tolle Muttenzerkurve im Positiven mitzunehmen. Es gebe ein Ziel: “Erfolg für den FC Basel”.

Der FCB überweist Sforzas bisherigem Arbeitgeber FC Wil eine Ablöse in Höhe von 300’000 Franken. Am kommenden Dienstag tritt er sein neues Amt an.

psc 27 August, 2020 14:44