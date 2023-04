Ciriaco Sforza: «Sehe keinen Unterschied zwischen Heiko Vogel und Alex Frei»

Der FC Basel rennt den eigenen Ansprüchen auf nationaler Ebene weit hinterher. Der ehemalige Trainer Ciriaco Sforza zeigt sich in seiner Analyse schonungslos. Unterschiede zwischen Heiko Vogel und Alex Frei kann er keine ausmachen.

Mit der Qualifikation für das Halbfinal in der Conference League ist dem FC Basel ein echter Coup gelungen, in der Super League droht trotz der überragenden Auftritte auf europäischer Ebene allerdings der Super-GAU. Die Bebbi stehen aktuell nur auf Platz 6 und würden die internationalen Wettbewerbe damit krachend verpassen.

«Wir sprechen vom FC Basel, der im Halbfinal der Conference League steht. Man darf es nicht als Alibi nehmen, dass man so viele Spiele hat», legt Ciriaco Sforza mit seiner Generalkritik am FCB in seiner Funktion als Experte bei «blue Sport» los.

Aufgrund der Erfolge auf internationalem Terrain müsste die Mannschaft euphorisiert sein, ausserdem besitze der FCB ein breites Kader, so der 53-Jährige: «Da kann ich vom FC Basel verlangen, dass man eine Balance hat und auch in der Meisterschaft das Niveau erreicht, das man im Europacup hat. In der Conference League sehe ich eine Mannschaft mit Leidenschaft und Laufbereitschaft – und auch ein bisschen Glück, das man sich erarbeitet.»

FC Basel: War der Trainerwechsel richtiger Entscheid?

Leidenschaft, Laufbereitschaft und Glück würden dem FC Basel laut Sforza in der Super League viel zu oft fehlen. Man müsse nun aufpassen, dass nicht das Gefühl aufkomme, mit dem Halbfinal-Einzug in der Conference League sei alles gut, warnt Sforza, der eher eine schonungslose Analyse empfiehlt, warum in der Liga nichts vorwärtsgeht.

So stellt Sforza darüber hinaus infrage, ob sich der Trainerwechsel von Alex Frei zu Interimscoach Heiko Vogel wirklich ausgezahlt hat: «Alex Frei musste gehen, als der FCB auf Platz 7 war. Aber Basel ist noch nicht weitergekommen. In der Conference League sind sie weitergekommen, das ist super. Aber in der Meisterschaft… da sehe ich keinen Unterschied zwischen Heiko Vogel und Alex Frei.»

aoe 29 April, 2023 11:59