Conference League-Quali-Gegner von Basel & Luzern bekannt

In Nyon wurden die Gegner des FC Basel und von Luzern in der Conference League-Qualifikation ausgelost.

Die Bebbi, die in diesem Wettbewerb in der letzten Saison bis ins Halbfinale vorstiessen, treffen in der zweiten Runde als gesetzte Mannschaft auf den Sieger der Paarung Tobol (Kasachstan) gegen Honka (Finnland). Luzern bekommt es als ungesetztes Team mit dem schwedischen Vertreter Djurgardens IF zu tun über.

Sowohl der FCB wie auch Luzern müssen bei einem Erfolg zwei weitere Runden überstehen, um sich für die Gruppenphase der Conference League zu qualifizieren.

psc 21 Juni, 2023 13:35