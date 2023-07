Das dachte Schultz zuerst, als ihn der FC Basel anrief

Nach über einem halben Jahr Pause tritt Timo Schultz den Trainerjob beim FC Basel an. Lange überlegen musste er nicht.

Im vergangenen Dezember wurde Timo Schultz beim FC St. Pauli entlassen, Anfang Juli übernahm er beim FC Basel. "Der Klub hat tatsächlich Kontakt zu mir aufgenommen. Beworben habe ich mich nirgends", versichert der 45-Jährige im Interview mit dem "Blick". Als der FCB im Frühling auf ihn zukam, war er "schon eher noch in der Verarbeitung der Zeit in Hamburg und schob die Anfragen, die reinkamen, auf die lange Bank. Doch als dann der FC Basel angerufen hat, war der erste Gedanke: Das will ich auf jeden Fall machen", so Schultz.

Sein Vertrag beim FC Basel läuft bis 2025. Sorgen, dass das Kapitel FCB früher als gedacht wieder beendet sein könnte, will er sich nicht machen. "Heutzutage hat ein Trainer eine durchschnittliche Verweildauer von zirka 1,4 Jahren. Mache ich mir darüber Gedanken, habe ich den falschen Job. Ich geniesse jeden Tag hier, will etwas bewegen, guten Fussball spielen lassen und Erfolg haben. Alles andere interessiert mich nicht", so der Neo-Coach der Bebbi.

