David Degen findet in den Niederlanden den Cabral-Nachfolger

Der FC Basel bereitet sich auf den möglichen Abgang von Torjäger Arthur Cabral vor. Ersatz findet FCB-Boss David Degen möglicherweise in den Niederlanden.

Der 38-Jährige weilte am Sonntag in Venlo, wie er in seiner Instagram-Story verrät. Berichten zufolge ging es bei Gesprächen mit dem dortigen Fussballklub VVV-Venlo um die Personalie Georgios Giakoumakis. Der griechische Torjäger ist beim FCB als Nachfolger von Cabral im Gespräch. Wo das Tor steht, weiss der 26-Jährige definitiv: In seiner ersten Eredivisie-Saison erzielte er in 30 Spielen gleich 26 Treffer. Sein aktueller Vertrag in Venlo ist bis 2022 datiert.

Niederländischen Medienberichten zufolge ist Giakoumakis auch bei Ligarivale Feyenoord im Gespräch. Venlos Sportdirektor Stan Valckx sagte gegenüber “Voetbal International”, dass er mit dem Verkauf des Angreifers noch in dieser Transferperiode rechnet.

psc 8 August, 2021 20:26