Machtkampf beim FCB: David Degen gibt offizielles Angebot ab

Der Machtkampf beim FC Basel spitzt sich zu: Bernhard Burgener oder David Degen lautet die Frage. Jetzt meldet sich der Ex-Profi zu Wort und macht all jenen Hoffnung, die auf einen Besitzerwechsel hoffen. Sein Angebot ist beim FC Basel eingetroffen.

Vor allem die Muttenzerkurve aber auch viele weitere FCB-Fans sehen mit dem amtierenden Klubpräsidenten Bernhard Burgener schon längst keine Zukunft mehr und hoffen auf einen Einsteig von David Degen. Vor allem die Tatsache, dass ausländische Investoren ins Boot geholt werden sollen, ist ihnen ein Dorn im Auge. Degen könnte dieses Szenario verhindern und zum Mehrheitsaktionär aufsteigen, wenn er bestimmte Mittel einschiesst und vom Verwaltungsrat ernannt wird.

Am Mittwochmorgen deutet er mit einem Eintrag auf Instagram jetzt an, dass genau dieses Szenario eintreffen könnte: “Ich habe beim FC Basel die schönste Zeit meines Lebens verbracht. Ich bin hier aufgewachsen und ich werde alles unternehmen, dass der FCB zu alter Stärke zurückkehrt. So wie früher als ich noch diese Shirts tragen durfte. Eine Ehre.”

In einer Story postete er bereits am Dienstag, dass er “in der Heimat Basel für den FCB” unterwegs sei.

Offizielles Statement gibt es ansonsten weder von ihm noch vom amtierenden Präsidenten Burgener. Publik wurde allerdings der Einstieg von Halil Emecen in den Verwaltungsrat der Basel Dream & Vision AG. Emecen war als Berater der Firma Centricus tätig. Deren Einstieg fürchtet die Muttenzerkurve.

Update: Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Degen ein offizielles Angebot für den Kauf des Aktienpakets von Bernhard Burgener eingereicht. “Nau” veräffentlicht Fotos, wie den 38-Jährigen vor dem Büro von Burgener zeigen. Die übrigen Verwaltungsräte müssen dem Kauf zustimmen. Tun sie dies nicht, droht ein Rechtsstreit.

psc 24 März, 2021 16:45