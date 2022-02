Deadline Day-Transfer beim FCB? Brasil-Stürmer Junior Brumado im Fokus

Der FC Basel lässt bis zuletzt offen, ob er in dieser Transferperiode auf dem Markt noch einmal aktiv wird. Ein Thema ist offenbar der Brasilianer Junior Brumado.

Der 22-Jährige spielt derzeit beim dänischen Erstligisten FC Midtjylland und erzielte dort in der laufenden Saison acht Treffer in 22 Pflichtspielen. Medienberichten zufolge ist Brumado nun beim FC Basel ein Thema. Er könnte nach dem Russen Fedor Chalov der zweite von Verwaltungsrat David Degen angekündigte Neuzugang im Sturm in diesem Monat werden.

Brumados aktueller Kontrakt bei Midtjylland läuft bis Ende 2026.

psc 15 Februar, 2022 10:50