Der FC Basel akzeptiert Luzerns Nein zu Ardon Jashari

Der FC Basel akzeptiert das Veto des FC Luzern für einen Wechsel von Ardon Jashari ans Rheinknie und stellt seine Bemühungen vorerst ein.

FCL-Sportchef Remo Meyer hat auf einer Pressekonferenz am Donnerstag wiederholt, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler nicht an den FC Basel verkauft wird. Diese unmissverständliche Ansage wurde von den Bebbi registriert und auch akzeptiert, wie Sportchef Heiko Vogel am Freitag klarstellt: "Ardon Jashari ist ein Spieler mit herausragenden Qualitäten und ja, er war in diesem Transferfenster für uns ein absoluter Wunschspieler und angestrebtes Transferziel. Wir respektieren aber die Entscheidung des FC Luzern, dass Ardon nicht innerhalb der Super League wechseln darf."

Zuvor hatte der Spielmacher auf einen Wechsel zum FCB gedrängt und dies in einem Interview kundgetan. Luzern würde in dieser Transferperiode aber einzig einen Wechsel Jasharis ins Ausland akzeptieren - sofern die Rahmenbedingungen bezüglich Ablöse passen.

Vertraglich ist der Jungstar noch bis 2026 an den FCL gebunden. Als Konsequenz auf sein mediales Vorpreschen wurde Jashari die Kapitänsbinde entzogen.

psc 21 Juli, 2023 12:42