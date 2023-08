Der FC Basel hebt mit 30 Stunden Verspätung ab

Der FC Basel ist vor dem Rückspiel der Conference-League-Quali in Kasachstan Reise-Strapazen ausgesetzt. Mit 30 Stunden Verspätung hebt der FCB ab.

Am Donnerstag (16 Uhr) steht für den FC Basel das Rückspiel der Conference-League-Quali gegen Tobol (1:3 im Hinspiel) an. Die Reise nach Kasachstan wird für den FCB jedoch zur Tortur. Eigentlich wollten die Basler den 4000 Kilometer langen Trip am Dienstagmittag starten. Geplant war die Ankunft in Kasachstan um Mitternacht. Ein technisches Problem am Flieger sorgte aber dafür, dass der Abflug auf den Abend verlegt wurde - doch auch dieser Plan konnte nicht eingehalten werden.

Nun reisen die Bebbi am frühen Mittwochabend um 18:30 Uhr nach Kasachstan und damit mit 30 Stunden Verspätung. "Wir haben die Info erhalten, dass die Cockpit-Scheibe erfolgreich repariert wurde und das Flugzeug alle nötigen Sicherheitstests bestanden hat. Stand jetzt, können wir heute am frühen Abend nun endlich unseren Flug nach Kasachstan antreten", berichtet der FCB via Twitter und schreibt zudem: "Auf der Reise nach Kasachstan fehlen Calafiori, Barry (beide gesperrt), Sigua (noch nicht spielberechtigt), Hitz, Adjetey, Dubasin, Avdullahu (alle verletzt) und Xhaka (krank)."

2 August, 2023