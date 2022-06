Der FCB befasst sich mit Italo-Linksverteidiger Gianluca Frabotta

Der FC Basel streckt seine Fühler erneut nach dem italienischen Linksverteidiger Gianluca Frabotta von Juventus aus.

Der 22-Jährige war bei den Bebbi bereits vor Jahresfrist ein Thema. Damals entschied sich Frabotta aber für einen Verbleib in seiner italienischen Heimat. Er schloss sich auf Leihbasis Hellas Verona an. Dort kam er während der gesamten Saison aber nur auf zwei Kurzeinsätze in der Serie A mit einer gesamten Einsatzzeit von 18 Minuten. Dies hat auch mit hartnäckigen Wadenproblemen zu tun, die ihn ein halbes Jahr begleiteten.

Nun könnte für Frabotta ein neuerlicher Wechsel anstehen. Laut “Sky Italia” zählt der FCB wieder zu den Interessenten. Den Bebbi schwebt ein Leihgeschäft vor. Auf der linken Abwehrseite herrscht nach dem Abgang von Raoul Petretta Handlungsbedarf, auch wenn die Leihe von Noah Katterbach grundsätzlich bis Jahresende datiert ist. Der deutsche U21-Nationalspieler konnte mit seinen Leistungen nicht immer überzeugen.

psc 10 Juni, 2022 15:50