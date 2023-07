Der FCB krallt sich auch Thierno Barry

Der französische Stürmer Thierno Barry läuft ab sofort für den FC Basel auf.

Der FCB macht die Verpflichtung des 20-jährigen Angreifers am Montag perfekt. Barry kommt vom belgischen Verein SK Beveren in die Super League und unterschreibt in Basel für vier Jahre.

"Mit Thierno Barry verpflichten wir eine absolute Wunschlösung für die Position des zentralen Stürmers. Er ist grossgewachsen und bringt sehr viel Physis mit, gleichzeitig ist er technisch stark, schnell und verfügt über eine sehr gute Ballbehandlung. Aufgrund seiner Grösse ist Thierno natürlich nicht der klassische Flügel, dennoch ist er neben seiner Hauptposition als Neuner variabel einsetzbar. Wir hatten bei diesem Transfer sehr viel Konkurrenz – umso glücklicher sind wir, dass wir Thierno von unserem Projekt überzeugen konnten und freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat", sagt FCB-Sportdirektor Heiko Vogel.

👋 Bienvenue à Bâle, Thierno ❤️💙 🇫🇷 Der französische Mittelstürmer Thierno Barry wechselt per sofort vom belgischen Zweitligisten SK Beveren zum FC Basel 1893 😍 Der 20-jährige Toptorschütze der Challenger Pro League unterzeichnet am Rheinknie einen Vierjahresvertrag bis Sommer… pic.twitter.com/vCgnXd5EiK — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 3, 2023

psc 3 Juli, 2023 21:18