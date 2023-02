Ex-FCB-Profi Sebastiano Esposito muss in die Serie B

Der italienische Stürmer Sebastiano Esposito, der die vergangene Saison beim FC Basel bestritt, verlässt den RSC Anderlecht nach einem halben Jahr wieder und kehrt in die Heimat zurück.

Der AS Bari aus der Serie B übernimmt den 20-jährigen Angreifer auf Leihbasis bis Saisonende. Esposito steht bei Inter Mailand bis 2025 unter Vertrag, hat sich dort bei den Profis aber nicht durchsetzen können. Auch seine Zeit in Belgien im vergangenen halben Jahr war von wenig Erfolg gekrönt, der Youngster war nicht erste Wahl. Nun beginnt er in Bari ein neues Abenteuer.

psc 31 Januar, 2023 11:43