Ex-FCB-Star Pajtim Kasami landet wieder bei Olympiakos Piräus

Die Gerüchte waren schon einige Wochen im Umlauf, jetzt ist der Wechsel perfekt: Pajtim Kasami hat einen Vertrag bei Olympiakos Piräus unterschrieben.

Super League 1 satt Super League: Pajtim Kasami heuert zum zweiten Mal in seiner Karriere bei Olympiakos Piräus an. Das gibt der amtierende griechische Meister und Teilnehmer der Europa League auf all seinen Kanälen bekannt. Kasami unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.

Kasami war zuvor zwei Jahre für den FC Basel aufgelaufen, der nicht daran interessiert war, die Zusammenarbeit auszudehnen. Zwischen 2014 und 2017 spielte Kasami schon mal für die Roten, wurde in dieser Zeit zweimal Meister und einmal Pokalsieger – 66-mal kam er zum Einsatz kam und erzielte neun Tore.

aoe 1 Oktober, 2022 10:21