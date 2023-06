Exklusiv: Albanien will FCB-Profi Taulant Xhaka reaktivieren

Im November 2021 erklärte Taulant Xhaka das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. Der albanische Verband will ihn nun davon überzeugen, an der Mission Europameisterschaft mitzuarbeiten.

"Zunächst einmal ist es eine Ehre für mich, als Trainer von Albanien hier zu sein", sagte Sylvio Mendes Campos Junior, allen besser bekannt unter Sylvinho, als er im März das erste Mal als Chefcoach der albanischen Fussballnationalmannschaft zur Presse sprechen durfte.

Dem ehemaligen Profi des FC Barcelona und Manchester City wurde die hehre Aufgabe übertragen, Albanien nach 1964 und 2016 zum dritten Mal in der Geschichte an ein grosses Turnier zu führen. Gemeint ist die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Dabei mithelfen, dieses Ziel zu verwirklichen, soll in Zukunft wieder Taulant Xhaka.

Nach 4-4-2.ch-Informationen ist innerhalb des Verbands die Überzeugung gewachsen, dass Xhaka in der Vergangenheit ein wichtiger Bestandteil des Teams war und er durch seine Erfahrung dazu beitragen würde, den grossen Schritt an die EM zu realisieren. Beim FSHF wurde es bereits zur Chefsache erklärt: Verbandspräsident Armand Duka höchstpersönlich arbeitet an der Xhaka-Rückkehr.

Taulant Xhaka beendete im November 2021 seine Nati-Karriere

Der 32 Jahre alte Mittelfeld-Abräumer des FC Basel ist das letzte Mal vor fast vier Jahren im albanischen Nationaldress unterwegs gewesen. Im November 2021 gab Xhaka nach 30 Länderspielen seinen emotionalen Rücktritt bekannt. Die Entscheidung sei "die schwierigste" gewesen, schrieb er damals.

In der aktuellen Länderspielperiode trifft Albanien an diesem Samstag (20.45 Uhr) in Tirana auf Moldawien, am darauffolgenden Dienstag (20.45 Uhr) steht die Prüfung auf den Färöer an. Albanien ist im März mit einer 0:1-Niederlage in Polen in die EM-Qualifikation gestartet.

Die nächste Länderspielphase ist nach der Sommerpause für Anfang September angesetzt. Dann, so sieht es zumindest der Plan von Duka und Co. vor, am liebsten wieder mit Taulant Xhaka auf dem Platz...

aoe 17 Juni, 2023 08:01